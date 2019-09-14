شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً، اليوم، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/09/16: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/09/17: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/09/18: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 26-18 28-18 29-18 بيت لحم 26-18 28-18 29-18
رام الله والبيرة 24-17 26-17 27-17 طولكرم 29-22 31-22 32-22
نابلس 28-19 30-19 31-19 قلقيلية 29-22 31-22 32-22
جنين 31-21 33-21 34-21 سلفيت 26-18 28-18 29-18
طوباس 31-21 33-21 34-21 روابي 27-18 29-18 30-18
الخليل 24-17 27-17 28-17 غزه 28-23 30-23 31-23
أريحا 35-25 37-25 38-25 خانيونس 28-23 30-23 31-23
الأغوار الشمالية 33-23 35-23 36-23 رفح 29-22 31-22 32-22
                                                                                        

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