"عُمان"ترفض تصريح نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية.



وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان في بيان اليوم: إن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.