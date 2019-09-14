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ترامب لـ"بن سلمان": مستعدون للتعاون لدعم استقرار السعودية

ترامب لـ"بن سلمان": مستعدون للتعاون لدعم استقرار السعودية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
‎تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم السبت، من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

‎وأكد الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال،استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي، وفق (أخبار اليوم).

‎من جهته، أكد ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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