أبو كرش يكشف عرض الحكومة لحل أزمة موظفي تفريغات 2005
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
كشف المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش، اليوم السبت، العرض الذي عرضته الحكومة الفلسطينية عليهم، لحل أزمتهم المتواصلة منذ سنوات طويلة.
وقال أبو كرش في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إنه قبل عشرة أيام عرضت علينا الحكومة عن طريق وزير الثقافة، د.عاطف أبو سيف، بأن يتم حل الأزمة بصرف رواتب مقدارها 1500 شيكل.
وأضاف: أن ذلك جاءت بتوصيات قُدمت من قبل رئيس الحكومة د. محمد اشتية ورُفعت للرئيس، مشيراً إلى أنه تم رفض العرض جملةً وتفصيلا.
وقال: نحن لا نتحدث عن 1000 شيكل، أو 2000، نحن نبحث عن أمان وظيفي، وبأن نصبح موظفين رسميين أسوة بنظرائنا في الضفة الغربية، وعددهم 7000، يتلقون رواتبهم، بشكل طبيعي.
وشدّد على "أننا عرضنا في إطار حل الأزمة، أن نحصل على مبلغ 1850 شيكلاً، راتب عسكري، واعتماد الموظفين والتعامل معهم كموظفين رسميين.
كشف المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، رامي أبو كرش، اليوم السبت، العرض الذي عرضته الحكومة الفلسطينية عليهم، لحل أزمتهم المتواصلة منذ سنوات طويلة.
وقال أبو كرش في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إنه قبل عشرة أيام عرضت علينا الحكومة عن طريق وزير الثقافة، د.عاطف أبو سيف، بأن يتم حل الأزمة بصرف رواتب مقدارها 1500 شيكل.
وأضاف: أن ذلك جاءت بتوصيات قُدمت من قبل رئيس الحكومة د. محمد اشتية ورُفعت للرئيس، مشيراً إلى أنه تم رفض العرض جملةً وتفصيلا.
وقال: نحن لا نتحدث عن 1000 شيكل، أو 2000، نحن نبحث عن أمان وظيفي، وبأن نصبح موظفين رسميين أسوة بنظرائنا في الضفة الغربية، وعددهم 7000، يتلقون رواتبهم، بشكل طبيعي.
وشدّد على "أننا عرضنا في إطار حل الأزمة، أن نحصل على مبلغ 1850 شيكلاً، راتب عسكري، واعتماد الموظفين والتعامل معهم كموظفين رسميين.
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