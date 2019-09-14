دولي

نتنياهو: لا مفر من الذهاب لمعركة جديدة حقيقية ضد حماس

نتنياهو: لا مفر من الذهاب لمعركة جديدة حقيقية ضد حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الجيش الإسرائيلي، خاض مع حركة حماس ثلاث معارك، معرباً عن اعتقاده أنه لن يكون "هناك مفر من الذهاب إلى معركة جديدة حقيقية ضدهم".

وتابع: "أنا أفهم محنة سكان الجنوب، أستطيع أن أنظر لهم بعيوني، وأخبرهم أنه ربما يتعين علينا العمل ضد حماس، لذا لن يكون هناك مفر من حملة عسكرية واسعة؛ ولهذا الغرض امنحوني ثقتكم  وتعالوا للتصويت لي"، وفق ما نقلت صحيفة (معاريف).

يشار إلى أن نتنياهو صرح خلال الأيام القليلة الماضية، بأنه سيشن حملة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

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