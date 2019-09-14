كتائب أبو علي مصطفى تُعلن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إسقاط طائرة تجسس إسرئيلية، في قطاع غزة.وقالت الكتائب في تصريحٍ صحفي، إن قناصة الكتائب، تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس للاحتلال والسيطرة عليها.وأكدت، أنها ستُعلن عن الإسقاط بالتوثيق المرئي من قبل الإعلام الحربي للكتائب بعد قليل.