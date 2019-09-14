شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على منشآت نفطية سعودية

الرئاسة الفلسطينية تُدين الهجوم "الإرهابي" على منشآت نفطية سعودية
هجوم الحوثيين على ارامكو
رام الله - دنيا الوطن
دانت الرئاسة الفلسطينية، الهجوم "الإرهابي" الذي تعرّضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرته تصعيداً خطيراً يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، وقوف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية، وعلى قدرة المملكة على الانتصار على الإرهاب والإرهابيين.

وشددت الرئاسة على دعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها، مشيرة إلى أن فلسطين وشعبها يحفظون للمملكة مواقفها المشرفة، ووقوفها الدائم مع قضية فلسطين، وكافة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد اعلنت عن تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة (أرامكو) من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، بعد  استهدافهما بطائرات مسيرة صباح اليوم.

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