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شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تستنكر الهجوم على العريش المصرية

الجبهة الديمقراطية تستنكر الهجوم على العريش المصرية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الهجوم اليوم السبت، الذي استهدف الجيش المصري جنوب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، وأدى إلى استشهاد وجرح عدد من الضباط والجنود.

وأكدت الجبهة في بيان صدر عنها ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، وهي تنعى الشهداء المصريين وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية شعباً وجيشاً وقيادةً في محاربة الإرهاب الأسود، والدفاع عن سيناء المصرية وحقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة.

وشددت الجبهة في بيانها أن تلك الهجمات لن تنال من دور جمهورية مصر العربية الإقليمي والقومي ومكانتها. 

مشددة على أن الإرهاب ومموليه سينهزم بفعل إرادة وصمود الشعب والجيش والقيادة المصرية.

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