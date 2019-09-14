عاجل

  • نتنياهو: لن يكون هناك مفر من حملة عسكرية واسعة ولهذا الغرض امنحوني ثقتكم

  • نتنياهو: لن يكون هناك مفر من الذهاب إلى معركة جديدة حقيقية ضد حماس

شؤون فلسطينية

قبل أيام من الانتخابات.. ما هي خطط الأحزاب الإسرائيلية الأمنية تجاه غزة

قبل أيام من الانتخابات.. ما هي خطط الأحزاب الإسرائيلية الأمنية تجاه غزة
حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد

قبل ثلاثة أيام فقط من إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة، لاختيار أعضاء لـ (كنيست) 22، يعرض الصحفي الإسرائيلي، روي بن يشاي، الخطط الأمنية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات.

ويقول يشاي: إن خطة (الليكود) الأمنية، مثل باقي المجالات الأخرى، مبادئ الحزب وسياسته الأمنية، يمكن إجمالها بكلمة واحدة "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة ووزير "الدفاع" هو الشخص الوحيد الذي يقرر اليوم بالتشاور مع قادة المؤسسة الأمنية، ومجموع أجهزة الاستخبارات وهيئة الأمن القومي "السياسة الأمنية".

وأضاف: "أما بالنسبة لـ (كابينت) السياسي- الأمني الحالي، فهو ليس أكثر من بصّامة ومكبر صوت لنتنياهو لإخراج العملية بصوت وبلحن أفضل، لذلك إذا بقي (الليكود) في الحكم فما سيكون علي الأرجح بعد تشكيل الحكومة المقبلة، سيخرج الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية برية كبيرة في غزة، تضعف القوة العسكرية للأذرع العسكرية لكل من حماس والجهاد، وتدمر لهم معظم قدراتهم العسكرية، خاصة القدرات الصاروخية".

وتابع: "في نهاية هذه المعركة  ستحاول إسرائيل تجنيد العالم لتنفيذ خطة (مارشال) لنزع غزة من سلاحها وإعادة إعمار بنيتها التحتية واقتصادها من جديد".

أما خطة حزب (أزرق أبيض)، فهي تعتمد على الحاجة إلى التعاون الإقليمي مع الدول العربية من المعسكر السني المعتدل ضد إيران، وحل القضية الفلسطينية.

وأضاف: فيما يتعلق بقضية غزة ينتقد (أزرق- أبيض) السياسة التي يتبعها نتنياهو أمام حماس كجزء من الجهود المبذولة لمنع التصعيد، حتى بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

واستدرك: "لكن يعتبر أن الحل لغزة في فترة ما بعد الانتخابات يكاد يكون متطابقًا تمامًا مع ما يعتزم نتنياهو فعله بعد الانتخابات وهو معركة برية كبيرة في قطاع غزة في المرحلة الأولى، ويتبع ذلك جهد هائل لإعادة إعمارها".

أمّا خطة (يسرائيل بيتينو) بزعامة أفيغدور ليبرمان، فهو يريد في خطته شن حملة عسكرية قوية من شأنها أن تسبب انهيار حكم حماس تمامًا، ولن تضعفه عسكريًا فقط، بهدف إعادة بناء الردع والبدء في بناء كل شيء من نقطة الصفر، بما في ذلك الموانئ الجوية والبحرية بمساعدة دولية عندما تكون غزة منزوعة السلاح، حين يكون هناك بالفعل هيئة حكومية تتولى المسؤولية بغزة.

أمّا خطة قائمة (يمينا)، فتقول: في غزة تقترح قائمة (يمينا) بقيادة أيليت شاكيد، تجنب الدخول البري إلى قطاع غزة وبدلاً من ذلك شن حملة قصف جوية ضخمة وعمليات اغتيال كبرى.

وفيما يتعلق بخطة (القائمة العربية المشتركة): فتنص على أن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، أي عند حدود عام 1967، باعتبار أن هذا سوف يضع حداً للنزاعات "الإسرائيلي الفلسطيني، الإسرائيلي-الإيراني، الإسرائيلي الإسلامي".

أخبار ذات صلة

كتائب أبو علي مصطفى تُعلن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية

كتائب أبو علي مصطفى تُعلن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية

الجبهة الديمقراطية تستنكر الهجوم على العريش المصرية

الجبهة الديمقراطية تستنكر الهجوم على العريش المصرية

افتتاح مستشفى (H Clinic) في رام الله

افتتاح مستشفى (H Clinic) في رام الله

عريقات يلتقي السفير الصيني لدى فلسطين قوه وي

عريقات يلتقي السفير الصيني لدى فلسطين قوه وي

وزارة الخارجية والمغتربين تُدين الهجوم &#34;الإرهابي&#34; على منشآت نفطية سعودية

وزارة الخارجية والمغتربين تُدين الهجوم "الإرهابي" على منشآت نفطية سعودية

حماس تُهاجم الرئيس عباس على خلفية تصريحات بشأن الأسير بغزة منغستو

حماس تُهاجم الرئيس عباس على خلفية تصريحات بشأن الأسير بغزة منغستو

الرئيس عباس: خلال سنة يجب ألا يكون هناك مريض يُعالج خارج الوطن

الرئيس عباس: خلال سنة يجب ألا يكون هناك مريض يُعالج خارج الوطن

اشتية يلتقي وفدي &#34;نور شمس&#34; و&#34;الأمعري&#34; ويطلع على أهم احتياجاتهم

اشتية يلتقي وفدي "نور شمس" و"الأمعري" ويطلع على أهم احتياجاتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تستنكر الهجوم على العريش المصرية

الجبهة الديمقراطية تستنكر الهجوم على العريش المصرية

افتتاح مستشفى (H Clinic) في رام الله

افتتاح مستشفى (H Clinic) في رام الله

عريقات يلتقي السفير الصيني لدى فلسطين قوه وي

عريقات يلتقي السفير الصيني لدى فلسطين قوه وي

وزارة الخارجية والمغتربين تُدين الهجوم &#34;الإرهابي&#34; على منشآت نفطية سعودية

وزارة الخارجية والمغتربين تُدين الهجوم "الإرهابي" على منشآت نفطية سعودية

اشتية يلتقي وفدي &#34;نور شمس&#34; و&#34;الأمعري&#34; ويطلع على أهم احتياجاتهم

اشتية يلتقي وفدي "نور شمس" و"الأمعري" ويطلع على أهم احتياجاتهم

الشيوخي يدعو الحكومة لإقرار وقف استيراد الأغنام والدواجن والألبان والأجبان وزيت الزيتون

الشيوخي يدعو الحكومة لإقرار وقف استيراد الأغنام والدواجن والألبان والأجبان وزيت الزيتون

صور: انطلاق فعاليات &#34;أيام العنب الخليلي&#34; في البلدة القديمة بالخليل

صور: انطلاق فعاليات "أيام العنب الخليلي" في البلدة القديمة بالخليل

الاحتلال أصدر (671) قرار اعتقال إداري منذ بداية 2019

الاحتلال أصدر (671) قرار اعتقال إداري منذ بداية 2019

منوعات

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

فقد الذاكرة مؤقتاً.. صوراً مروعة لعاصي الحلاني بعد نجاته من الموت بمُعجزة

فقد الذاكرة مؤقتاً.. صوراً مروعة لعاصي الحلاني بعد نجاته من الموت بمُعجزة

من &#34;غزة&#34; للنجومية.. مريم أيوب تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سأغني وأتمنى التمثيل مع محمد رمضان

من "غزة" للنجومية.. مريم أيوب تكشف لـ"دنيا الوطن": سأغني وأتمنى التمثيل مع محمد رمضان

مها أبو عوف تكشف لأول مرة واقعة غريبة لحظة وفاة عزت أبو عوف

مها أبو عوف تكشف لأول مرة واقعة غريبة لحظة وفاة عزت أبو عوف

ديمة الجندي تهاجم نسرين طافش: &#34;أذت ديما بياعة وشقيقتي&#34;

ديمة الجندي تهاجم نسرين طافش: "أذت ديما بياعة وشقيقتي"

نورهان تكشف وظيفتها الحقيقية: &#34;معايا شهادة مفيش حد في مصر واخدها&#34;

نورهان تكشف وظيفتها الحقيقية: "معايا شهادة مفيش حد في مصر واخدها"

كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف بصورة ورسالة رومانسية

كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف بصورة ورسالة رومانسية

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

عربي

مقتل خمسة أشخاص بانفجار لغم استهدف قافلة عسكرية في الصومال

مقتل خمسة أشخاص بانفجار لغم استهدف قافلة عسكرية في الصومال

التونسيون بالخارج يُدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

التونسيون بالخارج يُدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

تحركات للجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي ونذر معركة في أبين

تحركات للجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي ونذر معركة في أبين

شاهد: كشف تفاصيل لقاء قائد الجيش اللبناني مع &#34;عميل إسرائيلي&#34;

شاهد: كشف تفاصيل لقاء قائد الجيش اللبناني مع "عميل إسرائيلي"