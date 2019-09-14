قبل أيام من الانتخابات.. ما هي خطط الأحزاب الإسرائيلية الأمنية تجاه غزة

ترجمة: مؤمن مقداد

قبل ثلاثة أيام فقط من إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة، لاختيار أعضاء لـ (كنيست) 22، يعرض الصحفي الإسرائيلي، روي بن يشاي، الخطط الأمنية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات.



ويقول يشاي: إن خطة (الليكود) الأمنية، مثل باقي المجالات الأخرى، مبادئ الحزب وسياسته الأمنية، يمكن إجمالها بكلمة واحدة "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة ووزير "الدفاع" هو الشخص الوحيد الذي يقرر اليوم بالتشاور مع قادة المؤسسة الأمنية، ومجموع أجهزة الاستخبارات وهيئة الأمن القومي "السياسة الأمنية".





وأضاف: "أما بالنسبة لـ (كابينت) السياسي- الأمني الحالي، فهو ليس أكثر من بصّامة ومكبر صوت لنتنياهو لإخراج العملية بصوت وبلحن أفضل، لذلك إذا بقي (الليكود) في الحكم فما سيكون علي الأرجح بعد تشكيل الحكومة المقبلة، سيخرج الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية برية كبيرة في غزة، تضعف القوة العسكرية للأذرع العسكرية لكل من حماس والجهاد، وتدمر لهم معظم قدراتهم العسكرية، خاصة القدرات الصاروخية".



