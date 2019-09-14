دولي

نتنياهو لترامب: سنواصل العمل معاً دون هوادة بإطار معركتنا المشتركة ضد "الإرهاب"

نتنياهو لترامب: سنواصل العمل معاً دون هوادة بإطار معركتنا المشتركة ضد "الإرهاب"
رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك بعد وقت قليل من إعلان الأخير بأن الجانبين، ناقشا إمكانية المضي قدماً بمعاهدة الدفاع المشترك.

وقال في تغريدة عبر (تويتر): "شكراً لك يا صديقي العزيز الرئيس ترامب، لم يكن للدولة اليهودية صديق أكبر منك في البيت الأبيض".

وأضاف: "أتطلع إلى لقائنا في مقر الأمم المتحدة، الذي من شأنه دفع معاهدة الدفاع المشترك التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قدماً".

وتابع: "معاً سنواصل العمل دون هوادة في إطار معركتنا المشتركة ضد الإرهاب، تهانينا على نجاحكم الأخير ضد نجل بن لادن؛ بارك الله أمريكا؛ بارك الله إسرائيل"، وفق ما غرد عبر (تويتر).

وأعلن ترامب، أنه بحث عبر الهاتف مع نتنياهو، إمكانية المضي قدماً بتوقيع معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف ترامب على (تويتر) قبل الانتخابات التي تجري في إسرائيل هذا الأسبوع:‭‭ ‬‬"أجريت اتصالاً اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو لبحث إمكانية المضي قدماً في معاهدة للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تعزز بشكل أكبر التحالف القوي بين بلدينا"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

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