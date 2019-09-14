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تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على منشأتي "أرامكو"

تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على منشأتي "أرامكو"
شركة ارامكو - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم السبت: أن إمدادات النفط السعودية تعطلت بعد الهجوم على منشأتي "أرامكو"، من قبل الحوثيين.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، أنه تمت السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

وقال متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية: إنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة (أرامكو) في عملية السيطرة على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار".

وأضاف: "تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

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