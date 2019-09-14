شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين تدين الهجوم "الإرهابي" على منشات نفطية سعودية

وزارة الخارجية والمغتربين تدين الهجوم "الإرهابي" على منشات نفطية سعودية
وزارة الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الارهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، وقوفها الدائم مع السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في معركتها ضد الارهاب والارهابيين.

وشددت الوزارة على تأييدها الكامل لجميع الخطوات التي تأخذها المملكة دفاعا عن حقها في حماية مواطنيها ومنشآتها وسيادتها، "ونحن على ثقة تامة بقدرة المملكة على الانتصار على الارهاب والارهابيين".

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