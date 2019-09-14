حماس تهاجم الرئيس عباس على خلفية تصريحات بشأن الأسير بغزة منغستو









وكان والد الأسير مانغستو، طالب الرئيس عباس بمساعدتهم في معرفة مكان ابنه.



جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من الطائفة الأثيوبية في إسرائيل، برئاسة عضو الكنيست السابق شلومو مولا، والزعيم الروحي للطائفة افيو عازاريا.



وكان من ضمن الوفد، ايلي منغستو، والد أبراهام منغستو، الذي تأسره حركة حماس منذ عدة سنوات، وذلك كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال منغستو: "نتوجه للرئيس عباس لمساعدتنا في معرفة مكان ابننا الذي ضل الطريق، واحتجز في غزة منذ عدة سنوات، دون معرفة مصيره، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم شيئاً للعائلة بشأنه، ونناشد الرئيس عباس المساعدة بحل قضيته".



ووفق (وفا) لم تصدر تصريحات من الرئيس عباس تظهر تعاطفه مع الأسير منغستو، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية، بأنه وعد ببذل الجهد لحل قضيته، وفق زعمها.

وكان والد الأسير مانغستو، طالب الرئيس عباس بمساعدتهم في معرفة مكان ابنه.جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من الطائفة الأثيوبية في إسرائيل، برئاسة عضو الكنيست السابق شلومو مولا، والزعيم الروحي للطائفة افيو عازاريا.وكان من ضمن الوفد، ايلي منغستو، والد أبراهام منغستو، الذي تأسره حركة حماس منذ عدة سنوات، وذلك كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقال منغستو: "نتوجه للرئيس عباس لمساعدتنا في معرفة مكان ابننا الذي ضل الطريق، واحتجز في غزة منذ عدة سنوات، دون معرفة مصيره، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم شيئاً للعائلة بشأنه، ونناشد الرئيس عباس المساعدة بحل قضيته".ووفق (وفا) لم تصدر تصريحات من الرئيس عباس تظهر تعاطفه مع الأسير منغستو، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر فلسطينية، بأنه وعد ببذل الجهد لحل قضيته، وفق زعمها.

رام الله - دنيا الوطنهاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، الرئيس محمود عباس، إثر استقباله وفداً من الطائفة الإثيوبية في إسرائيل، من ضمنه والد الأسير لدى حركة حماس، ابراهام مانغستو، وتصريحات لم تؤكدها الوكالة الرسمية (وفا) حول تعاطفه مع الأسير الإسرائيلي من أصل أثيوبي.وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): تعاطف رئيس السلطة مع عائلة الأسير مانغستو ووعده لهم بمعرفة مصيره في ظل تنكر الاحتلال الصهيوني لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال وحرمانهم من أبسط حقوقهم وقتلهم المتعمد للأسير السايح بسبب الإهمال الطبي، دليل على أن قضية الأسرى غائبة لدى السلطة وتتجاهل معاناتهم وتستخف بمشاعر ذويهم، وفق تعبيره.