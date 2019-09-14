شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: خلال سنة يجب ألا يكون هناك مريض يُعالج خارج الوطن

الرئيس عباس: خلال سنة يجب ألا يكون هناك مريض يُعالج خارج الوطن
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه خلال سنة يجب ألا يكون هناك أي مريض يعالج خارج هذا الوطن، متابعاً: "ما الذي ينقصنا، إذا كانت تنقصنا الكفاءات فلا أعتقد أن هذه حجة سليمة".

جاء ذلك، خلال افتتاح الرئيس عباس، بعد ظهر اليوم السبت، مستشفى "اتش كلينك" التخصصي في مدينة رام الله، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة.

وأضاف الرئيس عباس: "إن كانت تنقصنا المعدات التي نحتاجها ستكون ملباة فورا، أي مستشفى خاص أو حكومي لا فرق عندنا لأنهم جميعهم أبناؤنا، ويخدمون شعبنا وكلهم أمامنا سواء وسواسية ومتساوون، يحتاج لإبرة أو آلة أو معدات أو شيء، نحن واجبنا أن نلبيها لهم، ولكن بعد عام من هذه الأيام يجب ألا نرى إنسانا على أرض هذا الوطن يعالج في مكان آخر".

وقال الرئيس عباس: "العقل السليم في الجسم السليم، وإن صحة الإنسان هي أغلى ما لدينا، ويجب أن تكون أغلى ما لدينا، نحن شعب يتمتع بالكفاءات العالية منذ زمن طويل، منذ 90 سنة، وشبابنا الفلسطينيون يعملون ويعلمون في كل مكان سواء في العالم العربي، أو في غير العالم العربي، وكانوا ناجحين في كل مكان والعالم كله ينظر اليهم نظرة احترام".

وأضاف الرئيس عباس: "إننا الآن في دولة فلسطين، يجب علينا أن نفعل ما فعلناه في الخارج، وفي العام 1993 قلت لقد علّمنا العالم كأفراد فهل نستطيع أن نبني وطننا كمجموعة، في ذلك الوقت كانت يدي على قلبي، اليوم أرفع يدي عن قلبي لأنني أرى هذه الكفاءات الفلسطينية العظيمة المنتشرة في كل مكان تهب الى الوطن، ولا تهرب منه رغم الاحتلال، وقسوة الحياة، وجيش الاحتلال والمستوطنين، ورغم المستوطنات ورغم صفقة العصر وكل شيء".

وقال الرئيس: "بدأت العجلة تسير وأعداد المرضى التي كانت تذهب للعلاج في إسرائيل او غيرها بدأت بالتناقص، لا ينقصنا شيء هنا، كل من يتهاون في تحمل المسؤولية في موضوع الصحة يجب ان يحاسب، نحن بحاجة للأكفاء والمخلصين والعاملين الجديين الذين يريدون ان يخدموا وطنهم. ثقوا تماما انه سيكون عندكم وطن عظيم ودولة عظيمة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

أخبار ذات صلة

اشتية يلتقي وفدي &#34;نور شمس&#34; و&#34;الأمعري&#34; ويطلع على أهم احتياجاتهم

اشتية يلتقي وفدي "نور شمس" و"الأمعري" ويطلع على أهم احتياجاتهم

الشيوخي يدعو الحكومة لإقرار وقف استيراد الأغنام والدواجن والألبان والأجبان وزيت الزيتون

الشيوخي يدعو الحكومة لإقرار وقف استيراد الأغنام والدواجن والألبان والأجبان وزيت الزيتون

صور: انطلاق فعاليات &#34;أيام العنب الخليلي&#34; في البلدة القديمة بالخليل

صور: انطلاق فعاليات "أيام العنب الخليلي" في البلدة القديمة بالخليل

الاحتلال أصدر (671) قرار اعتقال إداري منذ بداية 2019

الاحتلال أصدر (671) قرار اعتقال إداري منذ بداية 2019

الديمقراطية تُنظم وقفة احتجاجية وسط القطاع للمطالبة بتجديد تفويض (أونروا)

الديمقراطية تُنظم وقفة احتجاجية وسط القطاع للمطالبة بتجديد تفويض (أونروا)

الضابطة الجمركية تضبط 4 أطنان لحوم دجاج ممنوعة من التداول بطولكرم

الضابطة الجمركية تضبط 4 أطنان لحوم دجاج ممنوعة من التداول بطولكرم

مصرع عامل جراء سقوطه من عمارة قيد الإنشاء في البيرة

مصرع عامل جراء سقوطه من عمارة قيد الإنشاء في البيرة

مُختص في الاستيطان: 89 موقعاً تُعد الأكثر عرضة للاستيطان في الضفة

مُختص في الاستيطان: 89 موقعاً تُعد الأكثر عرضة للاستيطان في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

اشتية يلتقي وفدي &#34;نور شمس&#34; و&#34;الأمعري&#34; ويطلع على أهم احتياجاتهم

اشتية يلتقي وفدي "نور شمس" و"الأمعري" ويطلع على أهم احتياجاتهم

الشيوخي يدعو الحكومة لإقرار وقف استيراد الأغنام والدواجن والألبان والأجبان وزيت الزيتون

الشيوخي يدعو الحكومة لإقرار وقف استيراد الأغنام والدواجن والألبان والأجبان وزيت الزيتون

صور: انطلاق فعاليات &#34;أيام العنب الخليلي&#34; في البلدة القديمة بالخليل

صور: انطلاق فعاليات "أيام العنب الخليلي" في البلدة القديمة بالخليل

الاحتلال أصدر (671) قرار اعتقال إداري منذ بداية 2019

الاحتلال أصدر (671) قرار اعتقال إداري منذ بداية 2019

الديمقراطية تُنظم وقفة احتجاجية وسط القطاع للمطالبة بتجديد تفويض (أونروا)

الديمقراطية تُنظم وقفة احتجاجية وسط القطاع للمطالبة بتجديد تفويض (أونروا)

الضابطة الجمركية تضبط 4 أطنان لحوم دجاج ممنوعة من التداول بطولكرم

الضابطة الجمركية تضبط 4 أطنان لحوم دجاج ممنوعة من التداول بطولكرم

مصرع عامل جراء سقوطه من عمارة قيد الإنشاء في البيرة

مصرع عامل جراء سقوطه من عمارة قيد الإنشاء في البيرة

مُختص في الاستيطان: 89 موقعاً تُعد الأكثر عرضة للاستيطان في الضفة

مُختص في الاستيطان: 89 موقعاً تُعد الأكثر عرضة للاستيطان في الضفة

منوعات

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

بلاغ جديد من ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر مقاطع إباحية

فقد الذاكرة مؤقتاً.. صوراً مروعة لعاصي الحلاني بعد نجاته من الموت بمُعجزة

فقد الذاكرة مؤقتاً.. صوراً مروعة لعاصي الحلاني بعد نجاته من الموت بمُعجزة

من &#34;غزة&#34; للنجومية.. مريم أيوب تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سأغني وأتمنى التمثيل مع محمد رمضان

من "غزة" للنجومية.. مريم أيوب تكشف لـ"دنيا الوطن": سأغني وأتمنى التمثيل مع محمد رمضان

مها أبو عوف تكشف لأول مرة واقعة غريبة لحظة وفاة عزت أبو عوف

مها أبو عوف تكشف لأول مرة واقعة غريبة لحظة وفاة عزت أبو عوف

ديمة الجندي تهاجم نسرين طافش: &#34;أذت ديما بياعة وشقيقتي&#34;

ديمة الجندي تهاجم نسرين طافش: "أذت ديما بياعة وشقيقتي"

نورهان تكشف وظيفتها الحقيقية: &#34;معايا شهادة مفيش حد في مصر واخدها&#34;

نورهان تكشف وظيفتها الحقيقية: "معايا شهادة مفيش حد في مصر واخدها"

كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف بصورة ورسالة رومانسية

كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف بصورة ورسالة رومانسية

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

عربي

مقتل خمسة أشخاص بانفجار لغم استهدف قافلة عسكرية في الصومال

مقتل خمسة أشخاص بانفجار لغم استهدف قافلة عسكرية في الصومال

التونسيون بالخارج يُدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

التونسيون بالخارج يُدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

تحركات للجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي ونذر معركة في أبين

تحركات للجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي ونذر معركة في أبين

شاهد: كشف تفاصيل لقاء قائد الجيش اللبناني مع &#34;عميل إسرائيلي&#34;

شاهد: كشف تفاصيل لقاء قائد الجيش اللبناني مع "عميل إسرائيلي"