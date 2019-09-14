الرئيس عباس: خلال سنة يجب ألا يكون هناك مريض يُعالج خارج الوطن

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه خلال سنة يجب ألا يكون هناك أي مريض يعالج خارج هذا الوطن، متابعاً: "ما الذي ينقصنا، إذا كانت تنقصنا الكفاءات فلا أعتقد أن هذه حجة سليمة".





جاء ذلك، خلال افتتاح الرئيس عباس، بعد ظهر اليوم السبت، مستشفى "اتش كلينك" التخصصي في مدينة رام الله، بحضور وزيرة الصحة مي الكيلة.







وأضاف الرئيس عباس: "إن كانت تنقصنا المعدات التي نحتاجها ستكون ملباة فورا، أي مستشفى خاص أو حكومي لا فرق عندنا لأنهم جميعهم أبناؤنا، ويخدمون شعبنا وكلهم أمامنا سواء وسواسية ومتساوون، يحتاج لإبرة أو آلة أو معدات أو شيء، نحن واجبنا أن نلبيها لهم، ولكن بعد عام من هذه الأيام يجب ألا نرى إنسانا على أرض هذا الوطن يعالج في مكان آخر".





وقال الرئيس عباس: "العقل السليم في الجسم السليم، وإن صحة الإنسان هي أغلى ما لدينا، ويجب أن تكون أغلى ما لدينا، نحن شعب يتمتع بالكفاءات العالية منذ زمن طويل، منذ 90 سنة، وشبابنا الفلسطينيون يعملون ويعلمون في كل مكان سواء في العالم العربي، أو في غير العالم العربي، وكانوا ناجحين في كل مكان والعالم كله ينظر اليهم نظرة احترام".وأضاف الرئيس عباس: "إننا الآن في دولة فلسطين، يجب علينا أن نفعل ما فعلناه في الخارج، وفي العام 1993 قلت لقد علّمنا العالم كأفراد فهل نستطيع أن نبني وطننا كمجموعة، في ذلك الوقت كانت يدي على قلبي، اليوم أرفع يدي عن قلبي لأنني أرى هذه الكفاءات الفلسطينية العظيمة المنتشرة في كل مكان تهب الى الوطن، ولا تهرب منه رغم الاحتلال، وقسوة الحياة، وجيش الاحتلال والمستوطنين، ورغم المستوطنات ورغم صفقة العصر وكل شيء".وقال الرئيس: "بدأت العجلة تسير وأعداد المرضى التي كانت تذهب للعلاج في إسرائيل او غيرها بدأت بالتناقص، لا ينقصنا شيء هنا، كل من يتهاون في تحمل المسؤولية في موضوع الصحة يجب ان يحاسب، نحن بحاجة للأكفاء والمخلصين والعاملين الجديين الذين يريدون ان يخدموا وطنهم. ثقوا تماما انه سيكون عندكم وطن عظيم ودولة عظيمة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".