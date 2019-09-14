ترامب يعلن مقتل نجل أسامة بن لادن "حمزة" بعملية عسكرية بأفغانستان

وقال ترامب: إن قتل حمزة بن لادن تم خلال عملية أميركية لمكافحة الإرهاب بمنطقة بين أفغانستان وباكستان، ليؤكد ذلك ما كشفه مسؤولون أمريكيون في شهر آب/أغسطس الماضي.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مقتل حمزة بن لادن ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وذلك في أعقاب تقارير صحفية تحدثت حول هذا الموضوع مؤخراً.وقال المسؤولون آنذاك إن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحاً لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية "لعبت الولايات المتحدة دوراً فيها".وفي وقت سابق، أجاب الرئيس الأميركي أنه لا يريد التعليق على التقارير التي تحدثت عن مقتل حمزة بن لادن.يشار إلى أن أسامة بن لادن قتل في غارة على أبوت آباد في باكستان، حيث شرع بعدها بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، وتزوج من ابنة أحدهما، وتعهَّد بالانتقام لموت والده.