دولي

قادة إسرائيلي يُهاجمون نتنياهو: يكذب كثيراً ويعيش حالةً هستيريا

قادة إسرائيلي يُهاجمون نتنياهو: يكذب كثيراً ويعيش حالةً هستيريا
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هاجم عدد من قادة الاحتلال الإسرائيلي السياسيين والعسكريين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناهو، وذلك قبل أيام من انتخابات الكنيست.

وقال عضو الكنيست، رام بن براك: إن بنيامين نتنياهو يكذب كثيرًا لدرجة أنه أصبح يصدق أكاذيبه.

وقال عضو الكنيست من حزب أزرق - أبيض "غابي اشكنازي"، مهاجماً نتنياهو: "رئيس الوزراء يعيش حالة من الهيستيريا والضغط والذعر، ويقوم بأشياء خطيرة، أشياء لم يقوم بها أي رئيس وزراء من قبله، أخشى من حدوث أعمال عنف يوم الإنتخابات وأنا قلق جدا من الحوار العنيف وأمل أن لا أرى العنف".

كما ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن إيهود باراك قوله: "نتنياهو شخص غير متوازن وفقد صوابه".

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