اشتية يلتقي وفدي "نور شمس" و"الأمعري" ويطلع على أهم احتياجاتهم

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، وفدا من مخيم نور شمس، ومخيم الأمعري، كل على حدة، حيث اطلع على اهم احتياجاتهم، ووعد بتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة.



وأكد رئيس الوزراء على تقديم كافة أشكال الدعم لأهلنا في المخيمات، بما يساهم في تعزيز صمودهم، مشدداً على أن المخيمات الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها عنوان النضال والتضحية، وأصل الحكاية.