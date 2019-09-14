الشيوخي يدعو الحكومة لإقرار وقف استيراد الأغنام والدواجن والألبان والأجبان وزيت الزيتون

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، حكومة الدكتور محمد اشتية لاقرار وقف استيراد الاغنام والدواجن والالبان والاجبان وزيت الزيتون من اسرائيل مع التوسع في الاستثمار في القطاعات الزراعية ومتجاتها والوقف التدريجي للاستيراد من اسرائيل ليشمل جميع المنتجات الاسرائيلية الاحتلالية اخرى والانفتاح والاستيراد من الاسواق العربية لتحرير قطاعاتنا الزراعية والاقتصادية من السيطرة الاحتلالية الاحلالية من خلال التوسع في برنامج الانفكاك الاقتصادي الفلسطيني تدريجا عن دولة الاحتلال الاستعماري الاحلالي الاسرائيلي.



وأوضح أن قرار الحكومة التي تم اتخاذه في جلستها السابقة يوم الاثنين الماضي بوقف استيراد العجول من اسرائيل كان قرارا حكيما وفي الاتجاه الصحيح نحو استقلالية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وفك الارتباط والتحلل من كافة قيود التبعية لاقتصاد الاحتلال.



واشار الى ان موسم الزيتون لهذا العام جيد جدا وانتاجه يكفي لاسواقنا من الزيتون ومن زيت الزيتون، دعيا الحكومة الى حماية قطاع الزيت والزيتون الوطني الفلسطيني من زيت الزيتون المستورد من اسرائيل والخارج.



واكد على ضرورة ان يتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني في الجلسة القادمة يوم الاثنين القادم قرارات ايضا بوقف استيراد الاغنام والدواجن والالبان والاجبان وزيت الزيتون من اسرائيل من اجل تعزيز اقتصادنا الوطني، وتخفيض نسبة البطالة والفقر وحماية انتاجنا الوطني من برامج الاغراق والاحلال والتهويد الاسرائيلية لاسواقنا الفلسطينية.



وفي نفس الإطار كشف الشيوخي النقاب عن خطة اسرائيلية لاجهاض قرار حكومة د. محمد اشتية وقف استيراد العجول من اسرائيل، وقال ان الخطة الاسرائيلية تعتمد في تنفيذها على تعاون بعض العرب الذين يتعاونون مع موردين اسرائيليين من داخل عمق دولة الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرات الاسرائيلية وبتغطية اعلامية مضللة للراي العام على منصات التواصل الاجتماعي يديرها الطابور الخامس من الـ ( فيسبوك) الذين يعملون على خلق البلبلة بين صفوف ابناء شعبنا وزرع بذور الفتن والتحريض على سلطتنا الوطنية ومؤسساتنا الوطنية وايضا التحريض على قيادات ورموز العمل الوطني والرسمي والاهلي والشعبي.



واشار الى ان احد اصحاب الملاحم كشف عن بعض الاساليب التي ينتهجها بعض الموردين العرب للتحكم بالسوق وبالاسعار بدعم من تجار وموردين اسرائيليين بهدف رفع الاسعار توسيع هوامش ارباحهم على حساب جيوب وصحة المواطنين ايضا.



ودعا رئيس اتحاد المستهلك الحكومة الفلسطينية والجهات الامنية والشرطية والرسمية المختصة لعمل اللازم لحماية قرارات الحكومة الفلسطينية التي تهدف الي حماية ثروات ومقدرات واقتصاد شعبنا والانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الاسرائيلي والذي يؤدي في المسقبل القريب الي توليد فرص عمل كثيرة نحن في امس الحاجة اليها عدا عن تعزيز اقتصادنا الوطني وحماية المنتج المحلي واعادة الاعتبار لقطاعاتنا الزراعية والانتاجية المختلفة.



وأكد علي ضرورة تنفيذ قرار وقف استيراد العجول من اسرائيل وتوسيعه ليشمل وقف استيراد الاغنام والدواجن وزيت الزيتون من اجل النجاح في برنامجنا الوطني الهادف الى فك الارتباط لاقتصادنا الوطني من الاقتصاد الاحتلالي الاحلالي الاستعماري.



ودعا الى توسيع الاستثمار في قطاع العجول والابقار والاغنام والدواجن ومنتجاتها ولاعادة الاعتبار للثروة الحيوانية والزراعية وخصوصا قطاع الابقار والعجول والاغنام والدواجن ومنتجاتها والاعلاف وتحرير الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال من هذه القطاعات.



وشدد في نفس السياق على ضرورة اسراع الحكومة بتحديد سقف سعري استرشادي لكيلو لحم العجل ولحم الخروف وللدواجن ومنتجاتها لضمان عدم التلاعب باسعار اللحوم من قبل بعض التجار الجشعين او اصحاب العلاقات الاقتصادية والتجارية المشبوهة مع الاحتلال.



ودعا حكومة الدكتور محمد اشتية إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على يد المهربين وعلى يد كل من يحاول التلاعب باسعار اللحوم وكافة السلع والخدمات من اجل حماية حق المستهلكين بالعدالة في اسعار اللحوم والسلع والخدمات وحق المستهلكين في توفر السلع بجودتها العالية وسلامتها بجميع اصنافها وانواعها.



وحذر رئيس اتحاد حماية المستهلك من السياسات والبرامج والخطط الاحتلالية ومن ادواتها الهادفة الي اجهاض وافشال خطة حكومة د. محمد اشتية الخاصة بالانفكاك من اقتصاد الاحتلال التي كان بدايتها قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة يوم الاثنين الماضي وقف استيراد العجول من اسرائيل والانفتاح والاستيراد من الاسواق العربية.



واكد على توفر كميات كبيرة من العجول والاغنام في مناطقنا تكفي لاسواقنا لعدة شهور وسوف تنخفض اسعار اللحوم الحمراء نتيجة زيادة العرض والانفتاح والاستيراد من الدول والاسواق العربية.



واضاف ان اللحوم الحمراء سوف تنخفض اسعارها عن السابق في اعقاب قرار وقف استيراد العجول من اسرائيل.



واوضح ان عدد من تجار العجول والاغنام حاليا موجودين في خارج البلاد ويعملون على استيراد اعداد كبيرة من العجول بشكل مباشر وبدون وسطاء من التجار والشركات الاسرائيلية من اجل ادخالها الى مناطقنا ولاسواقنا في اقرب وقت بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني وجهات الاختصاص الفلسطينية الاخرى.



كما أوضح ان هؤلاء التجار يعملون ايضا على ادخال الاعداد اللازمة من العجول الى قطاع غزة ولن تعطي وزارة الزراعة الفلسطينية اي تصاريح ولن تسمح بادخال اي اعداد من العجول مصدرها دولة الاحتلال للدخول الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حتى الى قطاع غزة الا وفق الاصول القانونية والصحية المتبعة في وزارة الزراعة ووفق القرارات الحكومية الفلسطينية.



وفي نفس السياق دعا الحكومة الفلسطينية الى تفعيل كافة برامج التنمية المستدامة والى التوسع في الاستثمارات في جميع القطاعات الزراعية لحماية الارض واستيعاب البطالة واعادة الاعتبار لجميع القطاعات الزراعية والانتاجية الوطنية الفلسطينية من خلال منع استيراد المنتجات الاسرائيلية الاحتلالية الاحلالية الاستعمارية التي اخذت مكان منتجاتنا ومصنوعاتنا في المرحلة السابقة وساهمت في اغراق اسواقنا وتدمير اقتصادنا والحاق الخسائر بالمزارعين والصناع وفاقمت من ظاهرة البطالة والفقر بين صفوف ابناء شعبنا وساهمت في افراغ ارضنا ومزارعنا من محتواها السكاني والزراعي والانتاجي العربي .



ودعا الى التوسع في القطاعات الزراعية لحماية الارض واستيعاب البطالة وانجاح قرارات م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العظيم والقرارات الحكومة والتوجهات الحكومة للانفكاك من نير الاحتلال.



واكد ان اي قطاع زراعي او انتاجي نحقق فيه اكتفاء ذاتي ونتمكن فيه من الاستغناء عن الاستيراد نكون قد حررناه من التبعية ومن نير الاحتلال وايضا اي قطاع لا يحقق الاكتفاء الذاتي علينا ان نجد البديل من الاسواق العربية وان نوقف استيراده من اسرائيل كي نحرر هذا القطاع من الاحتلال لتصبح امورنا بايدينا ونخلصه من هيمنة الاحتلال عليه وعلى الضرائب الخاصة بهذا القطاع ايضا .