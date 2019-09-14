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فيديو: بماذا وصف السيسي ثورة يناير 2011

فيديو: بماذا وصف السيسي ثورة يناير 2011
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الثورة التي قام بها المصريون في كانون الثاني/ يناير من عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، واصفاً إياها بأنها "مؤامرة" . 

وجاء ذلك في مداخلة للسيسي خلال حضوره مؤتمر الشباب، الذي بدأت أعماله صباح اليوم في العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة. 

وقال السيسي: إن "من يريد إيقاع مصر لا يمكن له الإيقاع بها إلا بوقوع جيشها"، واعتبر أن ما حدث في عام 2011 مؤامرة، حيث قال: "المؤامرة التي حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما"، وفق ما ذكر موقع (عرب بوست).

واعتبر السيسي، أن مناعة "الدولة المصرية" تأثرت بسبب احتجاجات 2011، وقال: "ستقولون إنه كان حراكاً شعبياً، صحيح، لكن الحراك الشعبي هذا هدفه إضعاف قدرة الدولة الوطنية، وآنذاك سيزيد الوزن النسبي للجماعات الصغيرة" .

وأضاف أن "مناعة الدولة المصرية، ستبقى دائماً تحت أعيننا، لن ينسينا إياها أحد، سنبقى حريصين على مناعتنا" .

ومن جانب آخر، أعاد السيسي تصريحاته حول أن "السلطات في مصر تقاتل الإرهاب"، مشيراً إلى أن ذلك تكلفته عالية، وقال: إن "الإرهاب وسيلة ناجحة، يمكن أن تستخدم وتحقق الأهداف بتكلفة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية قليلة جداً"، وفق تعبيره. 

وأضاف: "أقول للمصريين إما الاستسلام للإرهابيين من أجل تحقيق غرضهم بالوصول لحكم مصر، أو الوقوف في وجههم، هكذا هو الصراع بيننا وبين الإرهابيين"، بحسب قوله.

 

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