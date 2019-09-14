روسيا والولايات المتحدة تُجريان محادثات لرفع عدد الدبلوماسيين بالبلدين

ترامب وبوتين

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة، أجروا، يوم 11 أيلول/ سبتمبر، في فيينا، محادثات حول إمكانية رفع عدد دبلوماسييهما في البلدين.



وقال هانتسمان، في حديث لوكالة (إنترفاكس) الروسية اليوم السبت: "جرت في يوم الأربعاء الماضي محادثات حول العلاقات الثنائية وسبل رفع عدد الكوادر الضرورية في كلا البلدين؛ لتنفيذ العمل الدبلوماسي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).