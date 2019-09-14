روسيا والولايات المتحدة تُجريان محادثات لرفع عدد الدبلوماسيين بالبلدين
رام الله - دنيا الوطن
ذكر السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة، أجروا، يوم 11 أيلول/ سبتمبر، في فيينا، محادثات حول إمكانية رفع عدد دبلوماسييهما في البلدين.
وقال هانتسمان، في حديث لوكالة (إنترفاكس) الروسية اليوم السبت: "جرت في يوم الأربعاء الماضي محادثات حول العلاقات الثنائية وسبل رفع عدد الكوادر الضرورية في كلا البلدين؛ لتنفيذ العمل الدبلوماسي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).
ذكر السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة، أجروا، يوم 11 أيلول/ سبتمبر، في فيينا، محادثات حول إمكانية رفع عدد دبلوماسييهما في البلدين.
وقال هانتسمان، في حديث لوكالة (إنترفاكس) الروسية اليوم السبت: "جرت في يوم الأربعاء الماضي محادثات حول العلاقات الثنائية وسبل رفع عدد الكوادر الضرورية في كلا البلدين؛ لتنفيذ العمل الدبلوماسي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).
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