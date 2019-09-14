الاحتلال أصدر (671) قرار اعتقال إداري منذ بداية 2019

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، منذ بداية العام الحالي (671) قرار اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين، غالبيتها تجديد اعتقال.



وقالت مصادر، إن من بين القرارات الإدارية التي صدرت (424) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة، تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.



في حين صدر (247) قراراً إدارياً بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين، أعيد اعتقالهم.



وبينت المصادر، بأن قرارات الاعتقال الإداري، طالت الأسيرات، حيث تخضع أسيرتان للاعتقال الإداري دون تهمه، هما الأسيرة "شروق محمد البدن" (25 عاماً) من بيت لحم، وهي أم لطفلين، ومعتقلة منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي.



وكذلك الأسيرة آلاء فهمي بشير (23 عاماً) من مدينة قلقيلية، وهي معتقلة منذ 24 تموز/ يوليو.



وكشفت مصادر، بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (500) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررون، قضوا فترات مختلفة داخل السجون، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجُدد لمعظمهم لفترات أخرى.



وأوضحت المصادر، أن من بينهم (5) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وطفلين وأسيرين.