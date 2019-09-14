اشكنازي مهاجماً نتنياهو: أخشى من حدوث أعمال عنف يوم الانتخابات





وأضاف: أخشى من حدوث أعمال عنف يوم الانتخابات، وأنا قلق جداً من الحوار العنيف، وآمل ألا أرى العنف، وفق تعبيره.





وتستعد الأحزاب الإسرائيلية للانتخابات العامة لـ (كنيست)، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 17 من الشهر الجاري.



رام الله - دنيا الوطنواصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الأسبق، عضو (كنيست) من حزب (أزرق- أبيض)، غابي اشكنازي، هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن اشكنازي قوله: إن نتنياهو يعيش حالة من "الهيستيريا والضغط والذعر"، ويقوم بأشياء خطيرة، أشياء لم يقم بها أي رئيس وزراء من قبل".