الضابطة الجمركية تضبط 4 أطنان لحوم دجاج ممنوعة من التداول بطولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة طولكرم، وبدعم ومساندة من جهازي الأمن الوطني، والشرطة، تمكن فجر اليوم السبت من ضبط 4 أطنان لحوم دجاج ممنوعة من التداول.



جاء ذلك، بناءً على معلومات استخباراتية لدى الجهاز، تفيد بوجود الكمية المذكورة داخل شاحنة قادمة من إسرائيل، متواجدة في المحافظة، وبعد ضبطها واستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة، ودائرة البيطرة، أقرت التحفظ عليها كونها ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، بقرار من وزير الزراعة لحماية المنتج الوطني، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حسب الأصول.