مُختص في الاستيطان: 89 موقعاً تُعد الأكثر عرضة للاستيطان في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن هناك 89 موقعاً تعد الأكثر عرضة للاستيطان، وفق تصنيفات منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يتوجب تسليط الضوء عليها.
قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن هناك 89 موقعاً تعد الأكثر عرضة للاستيطان، وفق تصنيفات منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يتوجب تسليط الضوء عليها.
وشدّد على أهمية وضعها ضمن مناطق استراتيجية من خلال إطلاق مشاريع قريبة منها، وفق ما قال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية.
ودعا دغلس كل المجالس القروية، إلى أن تحذو حذو مجلس قروي "مادما" الذي شجّع أهالي القرية للبناء، فيما يسمى مناطق (ج) وتعهد بتوصيل الماء والكهرباء مجاناً.
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