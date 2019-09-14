شاهد: زوج جديد من طائرات (F -35) في طريقها لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت: إن زوجاً من طائرات (F-35) في طريقها إلى إسرائيل، لتدعم مقاتلات سلاح الجو.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت: إن زوجاً من طائرات (F-35) في طريقها إلى إسرائيل، لتدعم مقاتلات سلاح الجو.
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن زوجاً من من طائرات (F-35) في الجزر الإقليمية الآن، حيث ستستكمل طريقها لاحقاً للهبوط في إسرائيل غداً.
وأضافت القناة: سيصبح عدد طائرات هذا النوع، والتي أصبحت متوفرة لدى سلاح الجو، 18 طائرة.
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