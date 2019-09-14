متى ستعود لطبيعتها؟ "الزراعة" بغزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

فقد بلغ سعر كيلو الدجاج، اليوم السبت في أسواق قطاع غزة، 13 شيكلاً، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، الذي يعاني منه القطاع.

وقال أدهم البسيوني، الناطق باسم الوزارة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن هذه الأيام تشهد بالفعل ارتفاعاً في أسعار الدواجن لعدة أسباب أهمها: شُح البيض المُخصب، والارتفاع الحاد في درجات الحرارة، ما أدّى إلى عزوف عدد كبير من المربين عن التربية؛ تجنباً للخسائر نظراً للخسائر التي تلقاها المزارعون أصلاً خلال الفترة الماضية، جراء انخفاض سعر الدواجن.





وأضاف: هذه الأسباب، أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الدواجن، وانخفاض الكميات المعروضة في الأسواق، ولذلك كانت هناك إجراءات من قبل الوزارة ومنها: أنها قررت إدخال الدجاج المبرد؛ للحد من ارتفاع الأسعار، والإجراء الآخر، هو أنها أدخلت البيض المُخصب.



