نوفل: تَحَسُّن بالعلاقات الروسية الأوروبية قد يُؤثر إيجابياً على القضية الفلسطينية

الرئيس محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل: إن الموقف الروسي من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن واضح تماماً، وجاء بيان الخارجية الروسية ليؤكد بشكل واضح على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية والاستيطان وحصار غزة.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك تحسناً في العلاقات الروسية الأوروبية، قد يسهم في التأثير إيجابياً على التحرك الدولي في الملف الفلسطيني، وزيادة التنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص.



وأشار نوفل إلى أن المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، يدين باستمرار كل الممارسات الإسرائيلية، ويصوت إلى جانب فلسطين في القرارات التي تخصها، مبيناً أن روسيا على قناعة بأن تصريحات نتنياهو، تأتي في سياق الدعاية الانتخابية.