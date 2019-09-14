المالكي يتحدث عن أهمية اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غداً



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن اجتماع وزراء الخارجية غداً، سيسبقه اجتماع لكبار المندوبين، سيتم البحث من خلاله في مخرجات هذا الاجتماع من حيث إصدار بيان أو قرار من قبل الوزراء، يعكس موقف مجموعة الدول الإسلامية المنضوية تحت منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 57 دولة.





وأشار المالكي إلى أهمية البيان القوي الذي صدر عن وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة الأربعاء الماضي وحرص القيادة على إصدار بيانات قوية في كل اجتماع لمجموعة إقليمية.



وأضاف: أن هذه البيانات القوية تساعد القيادة لما تحضر له في الأمم المتحدة سواءً على مستوى مجلس الأمن أو في الجمعية العامة من إجراءات تصعيدية ضد مثل تلك التصريحات، ما يسمح لنا بإرسال رسائل أكثر قوة لإسرائيل وحليفاتها بعدم الحديث عن هذا الموضوع، وحتى لو كان مجرد تصريحات.





من جهة أخرى، حذّر وزير الخارجية وشؤون المغتربين من التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام عربية وأجنبية، نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأمريكية وقال فيها: إن ضم إسرائيل للأغوار لا يُعيق التوصل لتسوية سياسية، مؤكداً أنه يجب التأكد من صحتها في البداية.



وشدّد وزير الخارجية والمغتربين، على أهمية المواقف الدولية والإقليمية الرافضة لتصريحات نتنياهو، وقال: إن الموقف الأمريكي، سيتأثر كثيراً بأي مواقف جمعية، تصدر عن مجموعات إقليمية.







وفيما يتعلق بتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لثلاث سنوات أخرى، قال المالكي: إن هناك محاولات من قبل أمريكا وإسرائيل لخلق حالة من الالبتاس

من عديد الدول، بخصوص ملف وكالة (أونروا)، ولكننا على ثقة بأننا سننجح بإقناع الدول بتجديد التفويض للوكالة.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: إن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في السعودية غداً الأحد، في غاية الأهمية و الهدف منه إرسال رسالة قوية لا لبس فيها، تؤكد موقف هذه الدول، حيال التصريحات الخطيرة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.