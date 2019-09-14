بالفيديو: تعرّف على أسعار الدواجن والفواكه لليوم السبت













رام الله - دنيا الوطنشهدت أسعار الدواجن في أسواق قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، ارتفاعاً كبيراً، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، الذي يعاني منه القطاع.وتجول طاقم "دنيا الوطن" اليوم في سوق الشيخ رضوان في مدينة غزة، حيث نقل للمواطنين أسعار الدواجن، وعدة أنواع من الفواكه لهذا اليوم.