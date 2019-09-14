حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 8 إسرائيليين وعملية و69 مواجهة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد أسير فلسطيني بسبب سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أصيب 8 إسرائيليين بجراح مختلفة، فيما اعتقل شاب فلسطيني بزعم حيازته سكيناً، وذلك ضمن 69 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها عملية طعن وعشرات الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.



ففي يوم أمس الجمعة، أصيب 60 فلسطينياً في الضفة والقطاع بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في مخيم العروب، ومستوطنة (معاليه شمرون)، ومستوطنة (بسجوت)، وحاجز مخيم شعفاط، وذلك ضمن 16 مواجهة.



ويوم الخميس، أصيب 3 فلسطينيين بالاختناق في الضفة الغربية، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال قرب بتين، وذلك ضمن 5 مواجهات.



وأصيب الأربعاء عدد من الفلسطينيين بالاختناق في الضفة الغربية، كما أصيبت مستوطنة أثناء هروبها للاختباء من صواريخ المقاومة في مستوطنة (زيكيم)، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في حاجز مخيم قلنديا، عزون، ومخيم العروب، وذلك ضمن 12 مواجهة تخللها إطلاق صواريخ تجاه مستوطنة (حوف أشكلون)، ومستوطنة (زيكيم)، وتفجير عبوة ناسفة في قبة راحيل.



وفي منتصف الأسبوع، اعتقلت قوات الاحتلال، فتى بزعم حيازته سكيناً قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة (أشكول)، باب الزاوية، ومستوطنة (كوخاف يعقوب)، وذلك ضمن 12 مواجهة تخللها إطلاق صواريخ للمقاومة تجاه مدينتي أسدود وعسقلان، إضافة لتفجير عبوة ناسفة في معسكر (قبة راحيل) مسجد بلال.



ويوم الإثنين الماضي، أصيب فلسطيني واحد بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المطاطي، إضافة لعدة حالات اختناق، كما أصيب مستوطن بالحجارة في باب الساهرة بالقدس، فيما ألقى مجموعة من الشبان عدة زجاجات حارقة على جنود الاحتلال في عزون، وحاجز بيت إيل، وذلك ضمن 12 مواجهة، تخللها إسقاط طائرتين مسيرتين: في جنوب لبنان، وشرقي رفح.



ويوم الأحد، استشهد الأسير بسام أمين السايح (47 عامًا) من نابلس، بسبب سياسة الإهمال الطبي، متأثرًا بمرض السرطان في سجون الاحتلال، كما أصيب فلسطيني بالرصاص المطاطي، وعدة حالات اختناق في الضفة الغربية، وذلك ضمن 5 مواجهات.



أما السبت فقد أصيب 6 إسرائيليين: اثنان بعملية طعن في عزون وقد اعتقلت أجهزة السلطة منفذ العملية، كما أصيب جندي بالحجارة في عزون، إضافة لإصابة 3 جنود بالحجارة في العيساوية، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في بلدة العيساوية، عزون، ومستوطنة (بيتار عيليت)، والمدخل الشمالي للبيرة، وذلك ضمن 7 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة بواسطة طائرة مسيرة شرقي رفح.