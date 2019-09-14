نتنياهو يدعو رئيس لجنة الانتخابات المركزية لاجتماع طارئ اليوم





وتسبب له في هذا الفشل، انضمام حزب (إسرائيل بيتنا)، بقيادة أفيغدور ليبرمان، إلى المعارضة اليسارية والنواب العرب وصوّت ضد القانون.







رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، لاجتماع طارئ مساء اليوم السبت.وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن نتنياهو دعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتزر لاجتماع طارئ مساء اليوم السبت، "لضمان عدم حدوث تزوير في الانتخابات".وكان نتنياهو تلقى هزيمة مدوية في (كنيست) يوم الاثنين الماضي، إذ فشل في تمرير (قانون الكاميرات).