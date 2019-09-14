طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد





وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الثامنة + الحافلتين، التاسعة والعاشرة من كشف (9/8)، مطالبة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.





ودعت المسافرين للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأحد.