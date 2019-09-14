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طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الثامنة + الحافلتين، التاسعة والعاشرة من كشف (9/8)، مطالبة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها. 

ودعت المسافرين للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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