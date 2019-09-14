شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الشاب محمد موسى حجازي، بعد مداهمة وتفتيش منزله في منطقة جبل الموالح بمدينة بيت لحم، كما وداهمت قوة لجيش الاحتلال في الخليل منزل النائب حاتم قفيشة وسط أعمال تفتيش وصراخ وتخريب، كما داهمت منزل شقيقه صبحي، وابنه زيد ونجله أنس، وقد جرى استدعاؤه لمقابلة المخابرات الإسرائيلية في تجمع مستوطنات (عتصيون).

وفي الوقت ذاته، داهمت قوات الاحتلال منزلًا في قرية دير نظام قضاء رام الله الليلة، وقامت بفحص نمرة حذاء أحد الفتية.

وفي سياق آخر، أصيبت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب بيوت المواطنين في بلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة، فيما ألقى ‏شبان زجاجات حارقة نحو برج الاحتلال المقام على مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

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