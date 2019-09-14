دولي

خمسة ملايين وثمانمائة ألف إسرائيلي يصوتون في انتخابات الكنيست يوم الثلاثاء

خمسة ملايين وثمانمائة ألف إسرائيلي يصوتون في انتخابات الكنيست يوم الثلاثاء
انتخابات إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نشر مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي، عشية الانتخابات العامة للكنيست الـ 22، التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، معطيات يتبين منها أن عدد أصحاب حق الاقتراع يبلغ 5.8 مليون ناخب وناخبة.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإنه لا تشمل هذه المعطيات سكان القدس الشرقية، والسكان الدروز في هضبة الجولان، وإسرائيليين لهم حق الاقتراع لكنهم يقيمون في الخارج منذ فترة طويلة.

وتبلغ نسبة الناخبين اليهود 79% بينما تبلغ نسبة الناخبين العرب 16%، أمّا نسبة غير اليهود وهم في معظمهم قادمون جدد فتبلغ 5%، وتتراوح أعمار 14% من الناخبين بين 18 و24 عاماً. وتبلغ نسبة أصحاب حق الاقتراع الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً 25%.

وازداد عدد الناخبين منذ الانتخابات العامة التي جرت يوم التاسع من نيسان/ أبريل الفائت بنسبة 0.8%، منهم 84% يهود والباقون عرب.

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