عاجل

  • خمسة قتلى بينهم مسؤولان جراء تفجير لغم استهدف قافلة عسكرية بإقليم شبيلى الوسطى بالصومال

شؤون فلسطينية

الحية: الاحتلال سَيَدفع ثمناً باهظاً حال اعتدائه على غزة

الحية: الاحتلال سَيَدفع ثمناً باهظاً حال اعتدائه على غزة
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتور خليل الحية، على أن الاحتلال الإسرائيلي "سيدفع ثمناً باهظاً لا يتوقعه في حال اعتدائه على غزة"، لافتاً إلى أن "كل ما يصدر عن قيادته يأتي في إطار بازار الانتخابات؛ لكسب المزيد من الأصوات على حساب الدم الفلسطيني، وهي تهديدات لا تخيف المقاومة".

وقال الحية وفق ما ورد في صحيفة (فلسطين) خلال مشاركته بمخيم العودة شرقي غزة أمس: إن الاحتلال قائم على سفك الدم الفلسطيني، لكن إن أقدم على ارتكاب عدوان أو حماقة "فنحن مستعدون لمواجهة أي عدوان، وسندافع عن شعبنا في كل الأوقات والظروف بكل قوة وشراسة، وسيدفع أثماناً غالية وباهظة أكثر مما يتوقع".

وبشأن إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عزمه ضم "غور الأردن" في حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية، قال الحية: إنه لولا اتفاق أوسلو الذي مهد الطريق لتمدد الاحتلال والاستيطان، لما تجرأ على الإعلان عن حملته الانتخابية بضم الأغوار وتكثيف الاستيطان.

ووصف "أوسلو" بأنه مصيبة على الشعب، حيث قسّمه وكان سبب الانقسام الفعلي وبوابة التطبيع العربي، مضيفاً: "عندما كنا نصل بمحاولات الوحدة للبرنامج السياسي، كنا نصطدم أن فريق أوسلو غير قادر على التوحد مع الشعب وخيار المقاومة".

وأكد أن أوسلو، أثبت فشله، وأنه آن الأوان أن يعلن فريق أوسلو هذا الفشل لتصحيح المسار، وأن يتضامن مع مكونات الشعب في مواجهة مشروع الاحتلال على خيار المقاومة، وحشد الطاقات لعزله.

واعتبر القيادي في حماس، "أن الاحتلال بكل مكوناته طارئ، لا نعترف بوجوه، ونعمل ليلاً ونهاراَ على إنهائه عن أرضنا حتى ينتهي، ويعود اللاجئون إلى أرضهم التي هجروا منها".

وأضاف "سنعمل على إجهاض إعلانه، لكن هذا مدعاة لعزله وجلبه للمحاكم الدولية لمحاسبته على جرائمه، من خلال مسارات متعددة بالعمل مع الكل الوطني، والمقاومة بكل أشكالها، وفضح ممارساته أمام العالم، ووقف التطبيع وإغلاق بابه".

مبادرة الفصائل

وفيما يتعلق بموقف حماس من مبادرة المصالحة التي تستعد الفصائل لتقديمها لحركتي فتح وحماس، أكد الحية دعم حركته لأي جهد وطني صادق يسعى لوحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة الوطنية والوصول لاستراتيجية وطنية للخروج من عمق الانقسام لمواجهة المشروع الإسرائيلي.

وقال: "إذا ما قدمت أي أفكار سندرسها ونكون إيجابيين، موضحا أن حركته جاهزة لأي عرض وطني حقيقي يوصل لوحدة وطنية قائمة على احترام ما تم التوقيع عليه، واحترام القانون الأساسي الفلسطيني والشرعيات وخيار المقاومة للشعب، فحماس تريد حكومة وطنية ومجلساً وطنياً وتشريعياً، ومنظمة تحرير واستراتيجية وطنية واحدة لمواجهة التحديات.

وعن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية، أعرب الحية عن أسفه أن تُقدم السلطات السعودية، التي احتضنت الشعب الفلسطيني عشرات السنين، على اعتقال الفلسطينيين، وعلى رأسهم الدكتور محمد الخضري، مطالباً إياها بالإفراج عن كل المعتقلين "لأنهم لم يرتكبوا جُرماً يؤذي المملكة، وهم ضيوف عليها".

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم

اشتية لكادر فتحاوي: موظفو 2005 سيحصلون على 1500 شيكل وسنوحد نسبة الصرف

اشتية لكادر فتحاوي: موظفو 2005 سيحصلون على 1500 شيكل وسنوحد نسبة الصرف

فروانة: حوالي (13 ألف) أسير أطلق سراحهم عقب أوسلو وبإطار العملية السلمية

فروانة: حوالي (13 ألف) أسير أطلق سراحهم عقب أوسلو وبإطار العملية السلمية

اختفى منذ 6 أشهر.. عائلة رائد مبروك تطالب الحكومتين الفلسطينية والتركية معرفة مصيره

اختفى منذ 6 أشهر.. عائلة رائد مبروك تطالب الحكومتين الفلسطينية والتركية معرفة مصيره

حماس: غزة تَتعرض لمُخطط تِجويع منذ 2006 بمشاركة فلسطينيين

حماس: غزة تَتعرض لمُخطط تِجويع منذ 2006 بمشاركة فلسطينيين

حنا: نتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام ونتبنى مطالبهم العادلة

حنا: نتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام ونتبنى مطالبهم العادلة

الوزير السعداوي: وزارة المالية ليس لديها معلومات حول موظفي غزة

الوزير السعداوي: وزارة المالية ليس لديها معلومات حول موظفي غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم

الحية: الاحتلال سَيَدفع ثمناً باهظاً حال اعتدائه على غزة

الحية: الاحتلال سَيَدفع ثمناً باهظاً حال اعتدائه على غزة

فروانة: حوالي (13 ألف) أسير أطلق سراحهم عقب أوسلو وبإطار العملية السلمية

فروانة: حوالي (13 ألف) أسير أطلق سراحهم عقب أوسلو وبإطار العملية السلمية

اختفى منذ 6 أشهر.. عائلة رائد مبروك تطالب الحكومتين الفلسطينية والتركية معرفة مصيره

اختفى منذ 6 أشهر.. عائلة رائد مبروك تطالب الحكومتين الفلسطينية والتركية معرفة مصيره

حنا: نتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام ونتبنى مطالبهم العادلة

حنا: نتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام ونتبنى مطالبهم العادلة

معا: مخلفات البناء العشوائية تشوه الطرقات الفلسطينية في غياب التشريعات الصارمة

معا: مخلفات البناء العشوائية تشوه الطرقات الفلسطينية في غياب التشريعات الصارمة

بعد مرور 26 عاماً.. المجاهدين: أوسلو خطيئة تستوجب التخلص منها وإسقاطها

بعد مرور 26 عاماً.. المجاهدين: أوسلو خطيئة تستوجب التخلص منها وإسقاطها

منوعات

كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف بصورة ورسالة رومانسية

كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف بصورة ورسالة رومانسية

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

عمل مع مشاهير العالم وكان &#34;حبيب&#34; جورج مايكل.. مصير مأساوي لمُصفف شعر لبناني

عمل مع مشاهير العالم وكان "حبيب" جورج مايكل.. مصير مأساوي لمُصفف شعر لبناني

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

نانسي عجرم تودع الصيف بـ&#34;بشورت أبيض&#34; على شاطىء البحر

نانسي عجرم تودع الصيف بـ"بشورت أبيض" على شاطىء البحر

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

عربي

التونسيون بالخارج يُدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

التونسيون بالخارج يُدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

تحركات للجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي ونذر معركة في أبين

تحركات للجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي ونذر معركة في أبين

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا