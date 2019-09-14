اشتية لكادر فتحاوي: موظفو 2005 سيحصلون على 1500 شيكل وسنوحد نسبة الصرف

رام الله - دنيا الوطن

نشر أحد كوادر حركة فتح في قطاع غزة، تفاصيل اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بشأن ملف رواتب موظفي قطاع غزة.







وقال صالح ساق الله، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك): "هاتفني رئيس الوزراء د.محمد اشتية ليلة أمس لأكثر من نصف ساعة تحدثنا عن موضوع الموظفين المتقاعدين وموظفي 2005 وعلاوات الموظفين وتوحيد نسبة صرف الرواتب".





وأضاف ساق الله: "رئيس الوزراء كان ايجابياً مع قضايا قطاع غزة ومشكلة الموظفين وتعهد بشكل قاطع لا يدع مجال للشك بحل هذه المشاكل التي ورثها عن حكومة رامي الحمد الله ووعد أيضاً بحل مشكلة المتقاعدين مالياً وصرف علاوات لهم بعد انتهاء حصر الموظفين".







وتابع ساق الله: "أقول لكم أن هذا الموضوع منتهي تماماً، وحدثني أنه حصل على قرار من الرئيس عباس برفع رواتب موظفي 2005 لمبلغ 1500 شيكل سينفذ هذه القرارات بأسرع وقت وسيبذل جهود لتفيذ صرف رواتب 2005 هذا الشهر وإذا لم يتمكن سيصرف لهم الشهر الذي يليه بكل تأكيد".







واستطرد: "سيقوم بإبلاغي قبل رواتب الموظفين بأسبوع بتأكيد صرف رواتب 2005 مبلغ 1500 شيكل وكما قلت سابقاً وأكد لي أنه إذا لم يستطيع هذا الشهر سيصرف الشهر الذي يليه".





وأكمل: "رئيس الوزراء قال لي أنه لا يسمح بظلم موظفي قطاع غزة وأننا أبناء وطن واحد ولن يسمح بالتفرقة بين أبناء الوطن





وأضاف: "رئيس الوزراء يبلغكم تحياته ويقول لكم أنه معكم ومع مطالبكم العادلة وأنه سيعمل على تحقيقها وانصافكم من الظلم الذي وقع عليكم بأقرب وقت ممكن".





رئيس الوزراء وعد أيضاً بتوحيد رواتب المحافظات الشمالية والجنوبية".