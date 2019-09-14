فروانة: حوالي (13 ألف) أسير أطلق سراحهم عقب أوسلو وبإطار العملية السلمية

كتب عبد الناصر فروانة على صفحته عبر (فيسبوك)، أكثر من (13) ألف أسير فلسطيني وعربي، تم إطلاق سراحهم عقب التوقيع على اتفاق (أوسلو) وما تلاه من اتفاقيات وفي إطار المفاوضات والعملية السلمية.





وأضاف: بالأرقام والأسماء، كانت إفراجات كبيرة ومهمة، شملت المئات ممن كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وتضمنت أسماء أسرى، آلموا الاحتلال بعملياتهم الفدائية، وكسر قيد أسرى، بعد أن قضوا في السجن الإسرائيلي عقدين وأكثر.





وأكمل: كما وأطلق سراح العشرات من الأسرى القدامى، بعد أن تجاوزتهم صفقات التبادل، هكذا يحفظ التاريخ.





وسبق، وأعدت دراسة توثيقية شاملة باللغتين العربية والانجليزية بعنوان: حرية الأسرى ما بين صفقات التبادل والعملية السلمية.





وشدد: يبقى من حق الشعب الفلسطيني، أن يرى أسراه أحراراً، و من واجب كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اللجوء إلى كافة الوسائل المشروعة لضمان حرية أسرانا.





وختم: يبقى من حقنا وواجبنا المزاوجة ما بين الفعل السياسي والمقاوم، بما يحقق حرية الأسرى.





رام الله - دنيا الوطن