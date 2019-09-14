التونسيون بالخارج يُدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ الناخبون التونسيون بالخارج، أمس الجمعة، الإدلاء بأصواتهم لاختيار خليفة للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي.



وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشرفة على العملية: "تم فتح مركز الاقتراع بمدينة سيدني الأسترالية صباح الجمعة، ومن المتوقع أن تُفتح مراكز اقتراع في دول أخرى لاحقاً"، بحسب ما جاء على موقع قناة (الحرة).



ومن المقرر استمرار التصويت بالخارج أيام 13 و14 و15 في 391 مركز تصويت بـ 49 بلدا، بحسب تصريحات لعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي.



وسوف يدلي التونسيون في الداخل بأصواتهم يوم 15 من الشهر الجاري، بعد دعوة أكثر من سبعة ملايين ناخب.



وأبدى التونسيون اهتماماً لافتاً في السجال السياسي بين المرشحين الرئاسيين الذي حصل عبر مناظرات تلفزيونية غير مسبوقة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أثير الراديو، وهو ما يرشح فرضية تسجيل نسبة مشاركة مهمة في الانتخابات مقارنة بانتخابات سابقة.



وستقام عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. ومن المنتظر أن تقوم منظمات غير حكومية ومراكز استطلاعات رأي بنشر توقعاتها الأولية على أن تقدم الهيئة النتائج الأولية يوم 17 أيلول/ سبتمبر، وستشهد تونس انتخابات تشريعية في السادس من تشرين الآول/أكتوبر المقبل.