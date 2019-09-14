حنا: نتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام ونتبنى مطالبهم العادلة

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

عبر المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، عن تضامنه مع الأسرى المضربين عن الطعام، والذين يطالبون بتحقيق أبسط مطالبهم، ونحن نقف إلى جانبهم في هذه المطالب العادلة، كما إننا نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع كافة الأسرى، فهؤلاء الأبطال ليسوا أرقاما في سجون الاحتلال، بل هم رموز الحرية والكفاح والنضال من أجل أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.



وأضاف حنا: إن قضية الأسرى هي قضيتنا جميعاً، وهي قضية الأحرار من أبناء أمتنا وأصدقائنا المنتشرين في سائر أرجاء العالم ونحن نضم صوتنا إلى جميع الأصوات المنادية بأن تتحقق مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، ولكن يبقى مطلبنا الأساسي والأهم هو الحرية لأسرى الحرية.



وقد جاءت كلمات المطران هذه، صباح اليوم، في حديث اذاعي حول مسألة الأسرى المضربين عن الطعام.