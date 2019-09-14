إصابة أربعة جنود بانفجار صغير بمستودع للأسلحة في كازاخستان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان، اليوم السبت، إصابة أربعة جنود، في انفجار صغير، بعد أن شب حريق في مستودع للأسلحة في البلاد.



وقالت الوزارة في بيان: "خلال عمليات تنظيف أرض المستودع المحترق من بقايا الشظايا في مدينة أريس، وقع أنفجار صغير، وقد أصيب أربعة جنود".



وأضاف البيان، أنه تم نقل جميع الضحايا من قبل السلطات المحلية إلى مستشفى عسكري في مدينة ألما آتا، وتقوم الشرطة العسكرية بالتحقيقات اللازمة؛ لمعرفة أسباب حادث الانفجار.



وتابع البيان: "لا يوجد تهديد للمدنيين، فالوضع تحت السيطرة الآن".