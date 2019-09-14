الوزير السعداوي: وزارة المالية ليس لديها معلومات حول موظفي غزة







خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد أسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين الفلسطيني، أن مجلس الوزراء الفلسطيني، اتخذ قراراً في جلسته الأخيرة، بتحديث كافة البيانات لكل الوزارات في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزارة المالية ليس لديها معلومات حول موظفي قطاع غزة.وقال السعداوي لـ"دنيا الوطن": "هناك بعض الموظفين على رأس عملهم، وبعضهم خارج البلاد، والبعض الآخر في إجازة بدون راتب، وبالتالي من الضروري تحديث بيانات الموظفين، حتى يكون ذلك على أرضية القانون"، لافتاً إلى أن عملية المعالجة ستتم فور استقبال البيانات، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الملف الآن على طاولة مجلس الوزراء، ويتم التعامل معه بكل مسؤولية.وفي سياق آخر، أكد السعداوي، أن معظم الوزراء في الحكومة لديهم النية في القدوم إلى قطاع غزة، ولكن ضمن بيئة مهيأة للعمل، معرباً عن أمله بأن يحل هذا الملف قريباً.وقال: "هناك بعض الوزراء في الحكومة، ذهبوا إلى قطاع غزة، منهم وزير الحكم المحلي، وافتتح العديد من المشاريع، ورئيس (بكدار) المهندس محمد العوض، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أنني هنا في قطاع غزة".