شاهد: كشف تفاصيل لقاء قائد الجيش اللبناني مع "عميل إسرائيلي"

وأوضح البيان، وفق (روسيا اليوم)، أن الصورة "تم التقاطها خلال زيارة العماد عون للولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه، ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أنه لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش".





وأثار وقوف قائد الجيش اللبناني إلى جانب الفاخوري المدان في لبنان بتهمة العمالة لإسرائيل، موجة من الغضب والانتقادات من قبل العديد من المستخدمين.





وعامر الفاخوري، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاماً، عاد إلى لبنان قبل أيام، وتم إلقاء القبض عليه، وأحيل إلى القضاء العسكري يوم الجمعة بعد انتهاء التحقيق معه.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، بياناً توضيحياً، بشأن صورة جمعت قائد الجيش، العماد جوزيف عون، مع عامر الفاخوري، آمر معتقل بجنوب لبنان في فترة احتلال إسرائيل له.