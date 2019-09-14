عربي

شاهد: كشف تفاصيل لقاء قائد الجيش اللبناني مع "عميل إسرائيلي"

شاهد: كشف تفاصيل لقاء قائد الجيش اللبناني مع "عميل إسرائيلي"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، بياناً توضيحياً، بشأن صورة جمعت قائد الجيش، العماد جوزيف عون، مع عامر الفاخوري، آمر معتقل بجنوب لبنان في فترة احتلال إسرائيل له.

وأوضح البيان، وفق (روسيا اليوم)، أن الصورة "تم التقاطها خلال زيارة العماد عون للولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه، ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أنه لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش".

وأثار وقوف قائد الجيش اللبناني إلى جانب الفاخوري المدان في لبنان بتهمة العمالة لإسرائيل، موجة من الغضب والانتقادات من قبل العديد من المستخدمين.

وعامر الفاخوري، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاماً، عاد إلى لبنان قبل أيام، وتم إلقاء القبض عليه، وأحيل إلى القضاء العسكري يوم الجمعة بعد انتهاء التحقيق معه.

أخبار ذات صلة

السعودية: حريقان في معمليْن تابعين لـ (أرامكو) بعد استهدافهما بطائرات بدون طيار

السعودية: حريقان في معمليْن تابعين لـ (أرامكو) بعد استهدافهما بطائرات بدون طيار

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

أمير الكويت يغادر المستشفى

أمير الكويت يغادر المستشفى

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

محكمة فرنسية تحكم بسجن ابنة الملك سلمان

محكمة فرنسية تحكم بسجن ابنة الملك سلمان

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

العسيلي: تقرير(أونكتاد) وثيقة إضافية بإدانة الاحتلال ومسؤوليته عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي: تقرير(أونكتاد) وثيقة إضافية بإدانة الاحتلال ومسؤوليته عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني

معا: مخلفات البناء العشوائية تشوه الطرقات الفلسطينية في غياب التشريعات الصارمة

معا: مخلفات البناء العشوائية تشوه الطرقات الفلسطينية في غياب التشريعات الصارمة

بعد مرور 26 عاماً.. المجاهدين: أوسلو خطيئة تستوجب التخلص منها وإسقاطها

بعد مرور 26 عاماً.. المجاهدين: أوسلو خطيئة تستوجب التخلص منها وإسقاطها

منظمة التحرير: بعد البحر الميت (نتنياهو) يُخطط لضم 75% من مناطق (ج)

منظمة التحرير: بعد البحر الميت (نتنياهو) يُخطط لضم 75% من مناطق (ج)

فتح تُعلن حملة (يا جبل ما يهزك ريح) دعماً لمواقف الرئيس عباس

فتح تُعلن حملة (يا جبل ما يهزك ريح) دعماً لمواقف الرئيس عباس

قوات الاحتلال تعتقل فتى من مدينة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل فتى من مدينة بيت لحم

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

منوعات

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

عمل مع مشاهير العالم وكان &#34;حبيب&#34; جورج مايكل.. مصير مأساوي لمُصفف شعر لبناني

عمل مع مشاهير العالم وكان "حبيب" جورج مايكل.. مصير مأساوي لمُصفف شعر لبناني

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

نانسي عجرم تودع الصيف بـ&#34;بشورت أبيض&#34; على شاطىء البحر

نانسي عجرم تودع الصيف بـ"بشورت أبيض" على شاطىء البحر

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ &#34;بلوك&#34;؟

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ "بلوك"؟

عربي

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

أمير الكويت يغادر المستشفى

أمير الكويت يغادر المستشفى