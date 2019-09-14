شؤون فلسطينية

بعد مرور 26 عاماً.. المجاهدين: أوسلو خطيئة تستوجب التخلص منها وإسقاطها

بعد مرور 26 عاماً.. المجاهدين: أوسلو خطيئة تستوجب التخلص منها وإسقاطها
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المجاهدين في قطاع غزة يوم الجمعة، تمر علينا ذكرى اتفاقية أوسلو اللعينة، والتي تعتبر المحطه الأولى من محطات (صفقة ترامب)، وفتحت الأبواب لكل أشكال التطبيع مع هذا المحتل.

وأضافت المجاهدين، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ أخطر ما في هذه الاتفاقيه المشؤومة، هو إسقاط برنامج الكفاح المسلح من ميثاق منظمه التحرير، والتنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، والاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وشرعنة وجوده على أراضينا المحتلة.

وأوضحت، أنّه أمام هذه الصفحة القاتمة في تاريخنا الفلسطيني، فإننا في حركة المجاهدين الفلسطينية، نؤكد على التالي:

1. إن فلسطين كلها أرض إسلامية عربية، وهي ملك الشعب الفلسطيني، وستظل القدس نبض فلسطين وعاصمتها، ولن نتنازل عنها.

2. إن اتفاقية أوسلو بكل مخرجاتها وملحقاتها أكبر طعنة في خاصرة تضحيات شعبنا ونضالات الشهداء وآلام الأسرى والجرحى، ولا تعبر عن إرادة شعبنا الحقيقية، فلابد أن تنتهي وتزول إلى الأبد.

3. نؤكد أن نكوص الاحتلال الإسرائيلي عن الإيفاء بالحد الأدنى من التزاماته لهو دليل على فشل الاتفاقية، والتي عطلت قوة السلاح كضامن لإلزام الكيان.

4. نؤكد أن دحر الاحتلال عن أرضنا لا يكون إلا بالمقاومة والجهاد، وهذا يتطلب من الجميع تبني استراتيجية وطنية جامعة تدعم خيار المقاومة، وتعزز من صمود شعبنا في مواجهة الأخطار والتحديات.

5. نؤكد، أن اندحار الكيان ومغتصبيه من غزة عام 2005، لهو دليل واضح وجلي على جدوى خيار المقاومة في كنس المحتل بلا شروط وتنازلات سياسية.

أخبار ذات صلة

العسيلي: تقرير(أونكتاد) وثيقة إضافية بإدانة الاحتلال ومسؤوليته عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي: تقرير(أونكتاد) وثيقة إضافية بإدانة الاحتلال ومسؤوليته عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني

معا: مخلفات البناء العشوائية تشوه الطرقات الفلسطينية في غياب التشريعات الصارمة

معا: مخلفات البناء العشوائية تشوه الطرقات الفلسطينية في غياب التشريعات الصارمة

(يسرائيل هيوم): حماس والجهاد تستعدان للحرب في اليوم التالي للانتخابات

(يسرائيل هيوم): حماس والجهاد تستعدان للحرب في اليوم التالي للانتخابات

منظمة التحرير: بعد البحر الميت (نتنياهو) يُخطط لضم 75% من مناطق (ج)

منظمة التحرير: بعد البحر الميت (نتنياهو) يُخطط لضم 75% من مناطق (ج)

مجدلاني يكشف جدول أعمال الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية غداً الأحد

مجدلاني يكشف جدول أعمال الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية غداً الأحد

بحر: اتفاقية أوسلو سبب الانقسام الفلسطيني وبإنهائها تتحقق الوحدة

بحر: اتفاقية أوسلو سبب الانقسام الفلسطيني وبإنهائها تتحقق الوحدة

المالكي يُعلّق على عدول جيسون غرينبلات عن استقالته

المالكي يُعلّق على عدول جيسون غرينبلات عن استقالته

فتح تُعلن حملة (يا جبل ما يهزك ريح) دعماً لمواقف الرئيس عباس

فتح تُعلن حملة (يا جبل ما يهزك ريح) دعماً لمواقف الرئيس عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

العسيلي: تقرير(أونكتاد) وثيقة إضافية بإدانة الاحتلال ومسؤوليته عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي: تقرير(أونكتاد) وثيقة إضافية بإدانة الاحتلال ومسؤوليته عن تدهور الاقتصاد الفلسطيني

معا: مخلفات البناء العشوائية تشوه الطرقات الفلسطينية في غياب التشريعات الصارمة

معا: مخلفات البناء العشوائية تشوه الطرقات الفلسطينية في غياب التشريعات الصارمة

بعد مرور 26 عاماً.. المجاهدين: أوسلو خطيئة تستوجب التخلص منها وإسقاطها

بعد مرور 26 عاماً.. المجاهدين: أوسلو خطيئة تستوجب التخلص منها وإسقاطها

منظمة التحرير: بعد البحر الميت (نتنياهو) يُخطط لضم 75% من مناطق (ج)

منظمة التحرير: بعد البحر الميت (نتنياهو) يُخطط لضم 75% من مناطق (ج)

فتح تُعلن حملة (يا جبل ما يهزك ريح) دعماً لمواقف الرئيس عباس

فتح تُعلن حملة (يا جبل ما يهزك ريح) دعماً لمواقف الرئيس عباس

قوات الاحتلال تعتقل فتى من مدينة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل فتى من مدينة بيت لحم

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

تعرّف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

منوعات

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة.. حاولت خنقه

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

ابنة كايلي جينر تُحرجها على الهواء.. شاهد ما فعلته؟

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

عمل مع مشاهير العالم وكان &#34;حبيب&#34; جورج مايكل.. مصير مأساوي لمُصفف شعر لبناني

عمل مع مشاهير العالم وكان "حبيب" جورج مايكل.. مصير مأساوي لمُصفف شعر لبناني

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

نانسي عجرم تودع الصيف بـ&#34;بشورت أبيض&#34; على شاطىء البحر

نانسي عجرم تودع الصيف بـ"بشورت أبيض" على شاطىء البحر

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ &#34;بلوك&#34;؟

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ "بلوك"؟

عربي

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

أمير الكويت يغادر المستشفى

أمير الكويت يغادر المستشفى