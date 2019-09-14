زئيف الكين: لقاء نتنياهو وبوتين كان مصيريًا لأمن إسرائيل





وأضاف في تصريحات نقلها موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية: أن المناخ الذي ساد هذا اللقاء "جيد جداً"، مؤكداً أن هذه الاجتماعات مصيرية بالنسبة لأمن إسرائيل.





وتابع الكين: أن حرية التحرك التي تتمتع بها إسرائيل في الأجواء السورية، هي ذخر أمني من الدرجة الأولى، وأنه من الأهمية بمكان الحفاظ عليها وتثبيتها.



ورداً على الانتقادات التي وجهت إلى توقيت هذا الاجتماع، رد الكين قائلاً: إن إسرائيل تشهد منذ حوالي السنة معركة انتخابية، وأنه لا يمكن تأجيل التعامل مع مسائل مهمة تخص أمن الدولة.



وبخصوص احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، قال الوزير الكين في حديث إذاعي بعد ظهر اليوم: إن السياسة الأميركية لم تتغير.





وأشار إلى أن الرئيس ترامب سبق له وأن أعرب منذ أمد طويل عن رغبته في لقاء الإيرانيين، موضحاً أنه ما دام الأمريكيون يواصلون ممارسة الضغوط على إيران، ويرفضون الرضوخ للإملاءات الإيرانية القاضية بإلغاء العقوبات كشرط لعقد مثل اللقاء، فما من شيء يدعو إلى القلق.



كما نفى الوزير ألكين، التقارير عن قيام إسرائيل بنشاطات تجسسية على البيت الأبيض، واصفاً إياها بمحض افتراء.





وقال: إن من بادر إلى نشر هذه التقارير، كان يرغب بالمساس "بدولة إسرائيل".

رام الله - دنيا الوطنوصف الوزير من حزب (الليكود) في إسرائيل، زئيف الكين، الذي حضر الاجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي أمس الاجتماع، بـ "المهم جداً".