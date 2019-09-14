(يسرائيل هيوم): حماس والجهاد تستعدان للحرب في اليوم التالي للانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال دانيال سيريوتي، مراسل صحيفة (يسرائيل هيوم): "إن موعد الانتخابات الإسرائيلية، يقترب بخطوات كبيرة، ومع ذلك فإنهم في قطاع غزة، يستعدون لليوم التالي لـ 17 أيلول/ سبتمبر، فيما يتعلق بسلوك النظام الأمني الإسرائيلي أمام قطاع غزة".



وأضاف: "الافتراض الشائع في حماس والجهاد والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، هو أنه بغض النظر عمن سيرأس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سواء نتنياهو أو غانتس، فإن العملية العسكرية في غزة أمر حتمي ولا مفر منه، ولكن السؤال هل ستكون عملية عادية تهاجم فيها "إسرائيل" بشكل رئيسي من الجو، أو هجوم بري واسع يشمل دخول القوات إلى القطاع، ويستمر لعدة أيام".