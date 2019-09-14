شؤون فلسطينية

مجدلاني يكشف جدول أعمال الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية غداً الأحد

مجدلاني يكشف جدول أعمال الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية غداً الأحد
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
كشف أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، عن أجندة وجدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية التشاوري، المقرر عقده غداً الأحد.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن اجتماع يوم غدٍ، اجتماع تشاوري يتناول مجموعة من القضايا، ولكن البند الرئيسي فيه، هو الملف السياسي، حيث نتناول التطورات السياسية، والوضع في القدس، والإجراءات الإسرائيلية.

وأضاف مجدلاني: الموضوع السياسي دائماً على جدول الأعمال، والأولوية في الاجتماع التشاوري، هو مراجعة عمل اللجان المتعلقة بتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية والرئيس، وهو أيضاً قرار المجلسين الوطني والمركزي، المتعلق بتحديد العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، ووقف جميع أشكال التعاون، وسيكون هناك رفع تقارير تقدمها اللجان.

وتابع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: سنناقش غداً ضمن الملف السياسي، ما صرح به نتنياهو، ضم أجزاء من الأغوار وشمال البحر الميت، وكان هناك تحرك ملموس خلال الأيام الماضية، باتجاه حشد موقف دولي مناهض لهذه المواقف والتصريحات، المؤيدة للموقف الفلسطيني، وصراحة هي مواقف مهمة، والتي أكدت على رفضها وإداتنها لتصريحات نتنياهو، وأكدت على أن هذه أراضٍ فلسطينية محتلة.

وقال مجدلاني: في الاجتماعات التشاورية مثل اجتماع الأحد لا يتخذر قرارات، ولكن الاجتماع التشاوري، يأتي من أجل إنجاز قضايا محددة وملموسة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تحديد اجتماع للجنة التنفيذية، بحضور الرئيس محمود عباس، قبل أن يتوجه إلى الأمم المتحدة أواخر الشهر الجاري.

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