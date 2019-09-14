المالكي يُعلّق على عدول جيسون غرينبلات عن استقالته





وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن كلّ من يتابع كيفية إدارة الإدارة الأمريكية للملف الفلسطيني، يظهر له أن هناك تخبطاً وعدم اتزان، وعدم وضوح وعدم ثبات في الموقف.



وأضاف: هم تحدثوا عن مواعيد للإفصاح عما تسمى (صفقة القرن) وتراجعوا عنها عديد المرات، هناك تخبط كبير وغياب للخبرة والحنكة والأداء، لتحديد ما يجب أن يقوموا به، استقالة غريبنلات والعودة مرة أخرى، جاء إثر ضغوطات من قبل إسرائيل، واللوبي اليهودي، حيث إن هناك قلقاً من قبل الحكومة الإسرائيلية، حيال مثل هذه التخبطات، نحن نتابع كل ذلك بدقة.





وتابع: جميع الدول في العالم، تراقب هذه التخبطات، وعدم الاتزان على مستوى الملف الفلسطيني، نستطيع أيضاً أن نتحرك من خلال مواقف عديد من الدول؛ للاستفادة من عدم الاتزان لدى الإدارة الأمريكية، لنذهب كما قال الرئيس، بالدفع نحو مؤتمر دولي للسلام، كبديل عن التخبط لدى الإدارة الأمريكية، وهذا ما سيتحدث به في خطابه في الأمم المتحدة، واللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

رام الله - دنيا الوطنعلّق وزير الخارجة والمغتربين، رياض المالكي، صباح اليوم السبت، على تراجع مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات عن استقالته.