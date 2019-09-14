فتح تُعلن حملة (يا جبل ما يهزك ريح) دعماً لمواقف الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة فتح، صباح اليوم، عن أن غداً هو يوم وكل يوم لدعم مواقف الرئيس محمود عباس.وقالت الحركة: إننا نتفاجأ من بعض المارقين، الذين يبثون الشائعات حول مرض الرئيس عباس، منذ ليلة الأمس، وهو خبر عارٍ عن الصحة.وقالت الحركة في بيانها: إننا في ظل الهجمة الشرسة التي يقودها الاحتلال وأعوانه، قررنا أن يكون غداً الأحد الموافق 15 أيلول/سبتمبر 2019 يوماً إعلامياً بامتياز؛ لدعم مواقف الرئيس عباس، وتجديد بيعة الأحرار ولشرفاء حركة فتح.ودعت الحركة أبناء فتح وشرفاء فلسطين، بإعلاء أصواتهم تجاة الأصوات النشاز، التي تريد النيل من قضيتنا وتصفيتها وتصفية منظمة التحرير، وتقسيمها، وخلق حالة من الانسلاخ.