عربي

السعودية: حريقان في معمليْن تابعين لـ (أرامكو) بعد استهدافهما بطائرات بدون طيار

السعودية: حريقان في معمليْن تابعين لـ (أرامكو) بعد استهدافهما بطائرات بدون طيار
حريق في معمل في بقيق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، أنه تمت السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

يتبع..




أخبار ذات صلة

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

أمير الكويت يغادر المستشفى

أمير الكويت يغادر المستشفى

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

محكمة فرنسية تحكم بسجن ابنة الملك سلمان

محكمة فرنسية تحكم بسجن ابنة الملك سلمان

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتى من مدينة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل فتى من مدينة بيت لحم

الخارجية: دبلوماسية فلسطينية نشطة تحاصر نتنياهو ووعده المشؤوم

الخارجية: دبلوماسية فلسطينية نشطة تحاصر نتنياهو ووعده المشؤوم

مجدلاني يثمن موقف الدول الخمس الاوروبية من إعلان نتنياهو ضم غور الاردن

مجدلاني يثمن موقف الدول الخمس الاوروبية من إعلان نتنياهو ضم غور الاردن

عريقات: آن الاون لمحاسبة سلطة الاحتلال على اجراءاتها وجرائمها

عريقات: آن الاون لمحاسبة سلطة الاحتلال على اجراءاتها وجرائمها

الديمقراطية: مواجهة صفقة ترامب تتطلب تطبيق قرارات المركزي والوطني وإنهاء الانقسام

الديمقراطية: مواجهة صفقة ترامب تتطلب تطبيق قرارات المركزي والوطني وإنهاء الانقسام

المطران حنا: نحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر حلول انسانية واقتصادية

المطران حنا: نحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر حلول انسانية واقتصادية

العثور على جثة طفل ببركة زراعية بالخليل

العثور على جثة طفل ببركة زراعية بالخليل

رضوان: على السلطة الفلسطينية الاعتراف بفشل أوسلو والمقاومة ستبقى الدرع الحامي للفلسطينيين

رضوان: على السلطة الفلسطينية الاعتراف بفشل أوسلو والمقاومة ستبقى الدرع الحامي للفلسطينيين

منوعات

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

بحضور نجوم لبنان ونجوم العرب.. تشييع سيمون أسمر ونشر وصيته الأخيرة

عمل مع مشاهير العالم وكان &#34;حبيب&#34; جورج مايكل.. مصير مأساوي لمُصفف شعر لبناني

عمل مع مشاهير العالم وكان "حبيب" جورج مايكل.. مصير مأساوي لمُصفف شعر لبناني

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

نانسي عجرم تودع الصيف بـ&#34;بشورت أبيض&#34; على شاطىء البحر

نانسي عجرم تودع الصيف بـ"بشورت أبيض" على شاطىء البحر

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ &#34;بلوك&#34;؟

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ "بلوك"؟

بسبب صورتها الجريئة.. عبير صبري تفقد أعصابها وتشتم متابعة بطريقة صدمت الآخرين

بسبب صورتها الجريئة.. عبير صبري تفقد أعصابها وتشتم متابعة بطريقة صدمت الآخرين

هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن الفنان السوري معتصم النهار عبر &#34;سناب شات&#34;

هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن الفنان السوري معتصم النهار عبر "سناب شات"

عربي

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

أمير الكويت يغادر المستشفى

أمير الكويت يغادر المستشفى