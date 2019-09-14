السعودية: حريقان في معمليْن تابعين لـ (أرامكو) بعد استهدافهما بطائرات بدون طيار
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، أنه تمت السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
أفادت وزارة الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، أنه تمت السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة (أرامكو) في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
يتبع..
التعليقات