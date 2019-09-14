قوات الاحتلال تعتقل فتى من مدينة بيت لحم

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، فتى من مدينة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد موسى حجازي (16 عاما)، بعد دهم منزل والده في منطقة جبل هندازه وسط بيت لحم، وتفتيشه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).